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Татар-информ

5 июня 2018, 18:20

ОбществоСпорт

Болельщики ЧМ-2018 раскупили все билеты на поезда Москва — Казань

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов


Аналитики проанализировали количество свободных мест в поездах, отправляющихся из Москвы за день до матчей в Казани.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Футбольные фанаты раскупили билеты на поезда Москва — Казань, которые прибывают в столицу Татарстана не позднее двух часов до начала матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. К такому выводу пришли эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip.

Они проанализировали информацию о количестве свободных мест в поездах, отправляющихся из Москвы за день до матчей в Казани и прибывающих не позднее двух часов до начала игр. Так, билетов на поезда с отправлением 15 июня не осталось. Матч Франция — Австралия пройдет в Казани 16 июня. Кроме того, осталось меньше 10 железнодорожных билетов для желающих попасть на матч Иран — Испания 20 июня. 

Аналитики отмечают, что Казань находится на комфортном для железнодорожного путешествия расстоянии от Москвы. Этим и объясняется ажиотаж на поезда до столицы Татарстана.

«Билеты еще могут появиться в продаже, поскольку РЖД достаточно просто увеличить провозные емкости путем добавления дополнительных вагонов. Тем же болельщикам, которые хотят решить транспортный вопрос сейчас, остается либо купить билеты в прибытием в Казань днем ранее, что увеличит расходы за счет необходимости ночевки, либо изучить предложения авиакомпаний и автобусных перевозчиков», — посоветовал руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров. 

Болельщикам, желающим добраться из Москвы в Казань на самолете придется отдать от 9 до 17 тысяч рублей. Поездка на автобусе обойдется в 1500 рублей, при этом время автобусе в пути примерно такое же, как и время поезда.

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