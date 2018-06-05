Казанско-Богородицкий монастырь Елабуги выиграл грант Президента РФ

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Фото: tatmitropolia.ru
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Проект центра просвещения «Вера» Казанско-Богородицкого женского монастыря стал победителем конкурса грантов фонда Президента РФ, сообщаетсы на сайте татарстанской митрополии.
Согласно проекту, на базе монастыря планируется создать музей, благодаря которому Русская православная церковь будет тесно взаимодействовать со светскими музейными и культурными сообществами.
Кроме того, музей поможет интегрировать монастырь в туристскую инфраструктуру города.
В рамках проекта в музее будут проводиться мероприятия, способствующие сохранению исторической памяти.
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