Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Моя малая Родина»

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Стартовал прием заявок на IX Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина», сообщается на сайте Минкультуры РТ.
В конкурсе могут принять участие граждане России от 14 до 35 лет. Свои творческие работы можно посвятить своему родному селу или деревне, традициям и ремеслам народов России, крестьянским родословным, поэтам наших дней, символам малой Родины и другим темам.
Заявки принимаются до 17 июня на сайте: https://nasledie-sela.ru/.
За девять лет в проекте приняли участие более 12 тысяч человек. Главная цель конкурса – воспитать в молодежи патриотизм, национальную самоидентификацию и гордость за свою малую Родину.
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