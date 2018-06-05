ВТБ приобретает 40 процентов ИТ-группы «Техносерв»

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Группа ВТБ закрыла сделку по приобретению 40 процентов в крупнейшем системном интеграторе России — ООО «Группа «Техносерв». Покупка была одобрена ФАС в установленном порядке. В результате сделки ВТБ получает возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволит принимать участие в управлении группой.
«Техносерв» является одним из лидеров рынка системной интеграции, имеет большой портфель клиентов, включающий в себя крупные компании из самых различных отраслей.
Для ВТБ приобретение «Техносерв» стратегически важная сделка, которая значительно усилит технологическую экспертизу банка. В свою очередь это поможет существенно увеличить возможности группы ВТБ в создании новых конкурентоспособных продуктов и сервисов для своих клиентов, повысить уровень инновационных IT разработок для проведения цифровой трансформации ВТБ и также окажет позитивное влияние на финансовые показатели Группы.
Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: «Мы видим значительные стратегические перспективы для дальнейшего развития компании „Техносерв“. Экспертиза высочайшего класса специалистов „Техносерва“ даст новый импульс технологическому развитию группы ВТБ. Для банка эта сделка также является привлекательной с финансовой точки зрения в стремительно растущем инновационном секторе экономики».
Алексей Ананьев, председатель совета директоров ГК «Техносерв», заявил: «ВТБ — ведущая банковская группа страны, с которой „Техносерв“ связывают многолетние отношения и как с крупным заказчиком, и как с финансовым партнером. В результате сделки ВТБ стал стратегическим партнером в развитии нашего бизнеса на открытом ИТ-рынке. Кроме того, потенциал „Техносерва“ как одного из крупнейших отечественных интеграторов будет в приоритетном плане реализован для развития цифровых сервисов группы ВТБ и аффилированных с ней компаний».
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