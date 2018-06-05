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Фото: УФССП по РТ
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Татарстане судебные приставы привезли подарки воспитанникам приюта «Камские зори», который находится в Менделеевске, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.
Сегодня судебные приставы вручили подарки руководству и воспитанникам социального приюта. Сотрудники Управления поздравили ребят с Днем защиты детей и подарили им оргтехнику, пылесос, увлажнители воздуха, а также школьные ранцы, спортивные сумки и канцелярские принадлежности.
Больше 12 лет назад судебные приставы УФССП России по РТ взяли под свое «крыло» социальный приют «Камские зори», в котором сейчас живут 32 воспитанника. Сотрудники Управления ежегодно устраивают ребятам праздничные мероприятия, вывозят их на экскурсии, а также принимают активное участие в поддержке материальной базы детского учреждения.
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