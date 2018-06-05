В Татарстане обеспокоены ростом ДТП по вине отвлекающихся на гаджеты водителей

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Госавтоинспекции Татарстана обеспокоены ростом дорожно-транспортных происшествий, происходящих по вине водителей автобуса. Одной из предпосылок к совершению ДТП является отвлечение на общение в социальных сетях водителя от управления транспортом. Об этой проблеме сегодня депутатам на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку рассказал заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов.
Согласно информации докладчика, по итогам пяти месяцев этого года отмечается рост происшествий по вине водителей автобуса. При этом большинство ДТП допущено в Казани и Набережных Челнах. Рост количества ДТП Александр Разумнов связал и с тем, что в республике увеличились случаи падение пассажиров в салоне движущегося транспорта в Казани.
«Одной из предпосылок к совершению подобного дорожно-транспортного происшествия является отвлечение водителя от управления транспортом. И это не только разговоры по телефону, но и всевозможные переписки, в том числе в социальных сетях, а также проведение онлайн-трансляций», – констатировал заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ.
В качестве примера он привел случай, который снял на видео один из пассажиров автобуса. Водитель перевозил пассажиров и одновременно смотрел на планшете, лежащем на руле, сериал.
Разумнов посетовал, что действующее законодательство позволяет привлекать к ответственности только тех водителей, которые во время движения транспортного средства пользуются телефонами, не оборудованными техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Александр Разумнов отметил, что в УГИБДД МВД по РТ подготовили предложения о внесении изменений в законодательство, позволяющие привлекать к ответственности водителей за отвлечение от управления транспортном средством. Он попросил депутатов Госсовета поддержать инициативу.
Заместитель председателя парламентского комитета Рафил Нугуманов сообщил, что документ находится в работе.
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