В Елабуге объявили имена победителей конкурса буктрейлеров по произведениям Толстого

Школьники экранизировали такие романы Толстого, как «Анна Каренина», «Война и мир».

(Елабуга, 5 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ подвели итоги международного конкурса буктрейлеров по произведениям Льва Толстого. Конкурс проходил с февраля по апрель 2018 года. В нем приняли участие школьники не только из городов России, но и из Минска, Алма-Аты, Баку, сообщили в вузе.

Торжественное награждение состоялось в актовом зале института. Участники прислали видеоработы, посвященные самым известным произведениям великого писателя. Всего было получено более 20 работы продолжительностью три минуты каждая. Авторы должны были передать свою мысль, а главное – суметь заинтересовать произведением своих сверстников.

Например, буктрейлер школьницы из Нижнекамска Надежды Быстровой основан на романе Толстого «Анна Каренина». По словам девушки, романом она заинтересовалась после выступления фигуристки Евгении Медведевой на олимпиаде. «Позже я узнала, что в этом году книге "Анна Каренина" исполняется 165 лет. При экранизации за основу взяла мультфильм, чтобы заинтересовать детей, которые сегодня больше увлечены играми, музыкой и компьютером. Поэтому через мультфильмы, которые они так любят, я хочу подтолкнуть их к прочтению самого романа», – рассказала школьница.

В этот же день дипломы призеров и подарки получили школьница из Казани Диана Долохова (работа, посвященная роману «Война и мир») и Эвелина Давлетшина из Нижнекамска («Анна Каренина»). Кроме того, специальный приз и диплом «За художественную выразительность» получила учащаяся Средне-Кушкетской школы Алиса Яфарова. Кроме того, все призеры конкурса примут участие в торжественном бале в честь дня рождения вуза.