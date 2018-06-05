Американские ученые создали вакцину от 30 процентов штаммов ВИЧ

Препарат уже испытали на мышах и обезьянах.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Американские вирусологи создали первую вакцину, прививающую иммунитет приблизительно к трети штаммов ВИЧ, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Medicine.

Ученые изучили структуру антител, синтезируемых иммунной системой человека, зараженного ВИЧ,чтобы понять, за какие части вируса они цепляются и как можно заставить организм человека воспроизвести их, не контактируя с вирусом.

В результате исследователи открыли антитело N123-VRC34, которое цепляется не за оболочку вируса, а за белок gp41, который «склеивает» мембрану клетки с частицей ВИЧ и позволяет вирусной РНК проникнуть внутрь.

Проведенные опыты на мышах и обезьянах показали, что самые эффективные версии белка делали их невосприимчивыми к заражению примерно трети существующих штаммов ВИЧ. Этот показатель является рекордом для вакцин.

Медики продолжают исследования, чтобы повысить эффективность прививки и найти новые антитела, взаимодействующие с gp41.

Клинические испытания вакцины запланировали на вторую половину 2019 года.