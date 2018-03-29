Галимова: Минниханов отказался от звания почетного доктора КФУ

Рустам Минниханов готов принять звание только после завершения работы в качестве Президента РТ.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Рустам Минниханов примет звание почетного доктора КФУ только после завершения своей работы в качестве Президента Татарстана. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова

«Рустам Минниханов благодарит за присвоение столь почетного звания. Как вы знаете, он принимает очень активное участие в жизни крупнейшего вуза республики. Президент выражает надежду, что вуз и дальше будет демонстрировать высокие показатели. Однако готов с благодарностью принять это почетное звание только после завершения своей работы в качестве Президента РТ», — сказала Галимова.

Ранее стало известно, что Ученый совет КФУ единогласно поддержал предложение представить действующего главу Попечительского совета вуза и Президента РТ к званию.