В Челнах осудили елабужан, избивших «подрезавшего» их автомобилиста клюшкой и лыжными палками

В январе автомобиль «Шевроле Орландо», в котором сидели елабужане, «подрезал» мужчина на темно-серой «Ладе» четырнадцатой модели.

(Набережные Челны, 5 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах елабужане избили «подрезавшего» их автомобилиста клюшкой и обломками лыжной палки, сообщает городской суд.

В январе два приятеля приехали на автомобиле «Шевроле Орландо» из Елабуги в Набережные Челны, чтобы купить подарок девушке. По дороге их «подрезал» мужчина на темно-серой «Ладе» четырнадцатой модели. Водители остановили машины и серьезно поругались.

Через несколько дней елабужане, уже вчетвером, вновь отправились в Челны — теперь уже на авторынок. Подъезжая к нему, они заметили на дороге знакомую машину, решили проехать за ней, чтобы выяснить, не тот ли самый «обидчик» сидит за ее рулем.

Когда водитель «Лады» вышел у подъезда дома в 58-м комплексе, к нему подбежали четверо ребят, в руках которых были хоккейная клюшка и обломки лыжных палок. Один из них ударил челнинца клюшкой по спине и голове, еще кто-то — лыжными обломками по ногам. После чего челнинец упал и выронил сумку. Тогда один из нападавших подбежал и схватил ее. Затем компания села в машину и уехала.

Следствию удалось установить личности лишь двоих из четверых нападавших. Они и предстали перед судом. Суд приговорил их к 160 и 120 часам исправительных работ.