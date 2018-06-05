К 2021 году в РТ сдадут 25 проблемных домов

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). К 2021 году в Татарстане сдадут 25 проблемных домов, квартиры в которых приобрели 4 тыс. 167 человек. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова
«По состоянию на 1 июня 2018 года на контроле находится всего 26 проблемных долевых объектов, в которых приобрели квартиры 4 тыс. 229 дольщиков. В 2018 году сдан 1 объект для 62 дольщиков — 72-квартирный блок „Г“ дома № 1 ЖК „МЧС“. Таким образом на сегодняшний день остается еще 25 проблемных объектов для 4 тыс. 167 дольщиков», — сказала Галимова.
В 2018 году планируется сдать 7 объектов для 283 дольщиков, в 2019 — 6 объектов на 847 человек, в 2020 — 6 объектов на 1410 дольщиков и в 2021 —6 домов на 1627 человек.
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