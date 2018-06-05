К 2021 году в РТ сдадут 25 проблемных домов

Квартиры в 25 татарстанских «долгостроя» приобрели 4 тыс. 167 человек.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). К 2021 году в Татарстане сдадут 25 проблемных домов, квартиры в которых приобрели 4 тыс. 167 человек. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова

«По состоянию на 1 июня 2018 года на контроле находится всего 26 проблемных долевых объектов, в которых приобрели квартиры 4 тыс. 229 дольщиков. В 2018 году сдан 1 объект для 62 дольщиков — 72-квартирный блок „Г“ дома № 1 ЖК „МЧС“. Таким образом на сегодняшний день остается еще 25 проблемных объектов для 4 тыс. 167 дольщиков», — сказала Галимова.

В 2018 году планируется сдать 7 объектов для 283 дольщиков, в 2019 — 6 объектов на 847 человек, в 2020 — 6 объектов на 1410 дольщиков и в 2021 —6 домов на 1627 человек.