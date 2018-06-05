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Татар-информ

5 июня 2018, 15:21

Происшествия

За неделю судебные приставы Татарстана взыскали с алиментщиков больше 3 миллионов рублей

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Фото: архив tatar-inform


В УФССП России по РТ подвели итоги акции «Судебные приставы – детям».

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). За неделю судебные приставы Татарстана взыскали с алиментщиков более 3 миллионов рублей долгов, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Сотрудники УФССП России по РТ подвели итоги масштабного рейда по взысканиям долгов по алиментам, который провели во время всероссийской акции «Судебные приставы – детям». За это время приставами было взыскано с алиментщиков 3 миллиона 158 тысяч рублей долга.

В день защиты детей, 1 июня, приставы навестили 554 должника. За один день исполнители закона наложили арест на имущество неплательщиков на 680 тысяч рублей.

 

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