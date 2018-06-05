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Татар-информ

5 июня 2018, 20:54

Политика

Жаров останется руководителем Роскомнадзора

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Министр связи РФ Константин Носков сообщил, что Александр Жаров продолжить работать во главе Роскомнадзора.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Александр Жаров продолжит руководить Роскомнадзором. Об этом в кулуарах X IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, сообщает ТАСС.

«Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается», — ответил министр на вопрос журналистов о дальнейшей работе Жарова на посту главы Роскомнадзора.

Носков подчеркнул, что все решения по главе Роскомнадзора будут позднее публиковаться в официальных источниках.

Роскомнадзор — федеральная служба, которая создана в 2008 году и занимается контролем в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Александр Жаров сменил Сергея Ситникована посту главы Роскомнадзора в мае 2012 года. Прежде Жаров работал заместителем министра связи и массовых коммуникаций. Он кандидат медицинских наук.

В середине апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram на территории России. Это произошло после того, как руководство мессенджера отказалось передавать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Блокировка Telegram больно ударила по сотне сторонних сайтов и ресурсов, но полностью заблокировать мессенджер в России не удалось. Действия Роскомнадзора в социальных сетях и среди представителей IT-сообщества называли провалом.

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