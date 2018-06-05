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Бизнес-омбудсмен РТ встретился с пострадавшими арендаторами ТЦ «Порт»

Татар-информ

5 июня 2018, 15:04

Экономика и финансы

Фонд поддержки обманутых дольщиков РТ получит более 100 млн рублей

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Средства пойдут на выкуп права требования дольщиков.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Республиканский Фонд поддержки лиц, пострадавших от недобросовестных застройщиков, получит 100 млн рублей. Такое решение принял Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«У дольщиков может быть выкуплено право требования. В соответствии с Федеральным законом 218 сумма исчисляется из средней стоимости квадратного метра жилья на период заключения договора», — добавила она.

Ранее сообщалось, что фонду передадут 15 земель для застройки.

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