В Подмосковье начали строить мусоросжигательный завод

Рекомендуем
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Под Москвой приступили к строительству первого мусоросжигательного завода, сообщает портал w2e.ru.
«Основное строительство развернется в июне, то есть уже сейчас, через две-три недели, подрядная организация будет полностью выполнять свою работу», — рассказал генеральный директор ООО «РТ‐Инвест» Андрей Шипелов.
Сообщается, что по подсчетам объект будет готов к сдаче в 2021 году. На проект уйдет около 30 млрд руб.
Шипелов отмечает, что местным жителям не следует опасаться по поводу экологии: новая технология, по которой будет функционировать предприятие, выстроена таким образом, что из труб идет не дым, а очищенный пар.
Всего в планах строительство четырех МСЗ в Подмосковье: в Солнечногорском, Ногинском, Наро-Фоминском и Воскресенском районах.
Следующая новость
Первый день фестиваля открылся мастер-классом по сангине.
В конкурсе приняли участие семь семей.
Желающим обратиться надо будет позвонить по телефону: 8 (843) 299-15-80.
22-летнего водителя «Лады», жителя Пестречинского района, доставили в травмоцентр в Казань.
В КРК «Пирамида» состоялся гала-концерт Академии популярной музыки с участием популярных артистов.
Среди спасенных с пожара в высотке четверо взрослых и трое детей.
Знаки, ограничивающие скорость до 70 км/ч, были установлены после того, как эксперты проанализировали аварийность на тридцати участках дорог.
Минсельхозпрод РТ готов помочь новым комплексам с закупкой роботов и доильных залов.
В рамках мероприятия агрызские школьники показали свадебные обряды русской, удмуртской и татарской семей.
05 июняДиректор Казанского филиала Университета юстиции: У нас грандиозные планы — мы намерены принять 500 абитуриентов