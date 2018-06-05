В Подмосковье начали строить мусоросжигательный завод

Первый завод возведут рядом с деревней Свистягино в Воскресенском районе.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Под Москвой приступили к строительству первого мусоросжигательного завода, сообщает портал w2e.ru.

«Основное строительство развернется в июне, то есть уже сейчас, через две-три недели, подрядная организация будет полностью выполнять свою работу», — рассказал генеральный директор ООО «РТ‐Инвест» Андрей Шипелов.

Сообщается, что по подсчетам объект будет готов к сдаче в 2021 году. На проект уйдет около 30 млрд руб.

Шипелов отмечает, что местным жителям не следует опасаться по поводу экологии: новая технология, по которой будет функционировать предприятие, выстроена таким образом, что из труб идет не дым, а очищенный пар.

Всего в планах строительство четырех МСЗ в Подмосковье: в Солнечногорском, Ногинском, Наро-Фоминском и Воскресенском районах.