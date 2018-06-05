Фонд поддержки обманутых дольщиков РТ получит 15 земель для застройки

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В ближайшее время выйдет постановление Правительства РТ о создании республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Фонд 15 земельных участков для застройки. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила замруководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.
Общая площадь земель превышает 240 га. Из них два участка расположены в Набережных Челнах, и один — в Зеленодольской области.
«Это те земли, по которым есть достигнутые договоренности, сейчас часть из них на этапе оформления, — рассказала Галимова. — Механизм предлагаемой работы аналогичен прежнему: инвестору предлагается земля, на основе этого он вкладывает средства на достройку проблемных домов. Суммы у каждого объекта разные».
Официальный представитель Казанского Кремля назвала инвесторов, с которыми уже достигнуты договоренности: ООО «Ак Таш», «Бриз» «Комстрой» (Ижевск) и две компании из Набережных Челнов — «Профит Групп» и «Евростиль».
Работа по привлечению инвесторов продолжается, отметила Галимова.
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