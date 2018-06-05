«Путинские выплаты» оформила 31 елабужская семья

Размер государственной поддержки составляет 8 тыс. 490 руб.

(Елабуга, 5 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). С начала 2018 года 31 елабужская семья получила пособие за рождение первенца. Об этом сегодня сообщили в Управлении социальной защиты населения.

По словам специалистов Управления социальной защиты обратившихся за выплатами больше, но пособие выплачивается лишь семьям, где среднедушевой доход меньше 13 тыс. 713 руб. Размер самой государственной поддержки составляет 8 тыс. 490 руб.

Среди тех, кто оформил документы на получение ежемесячного пособия елабужанка Татьяна Кузнецова, которая родила ребенка 17 мая. « О том, что за рождение первого ребенка с этого года полагается материальная помощь от государства, мы с мужем узнали в прошлом году. Я учусь, не работаю, доходы нашей семьи небольшие, поэтому мы очень рассчитываем на это пособие», – говорит елабужанка.

Материальная помощь ребенку выплачивается до 1,5 лет, при этом пособие на первенца не отменяет другие выплаты, которые положены семье. По данным Елабужского роддома, в этом году первенца в городе и районе родили 86 женщин.