Госдума ввела штрафы за ссылки на запрещенные сайты

Штрафные санкции для граждан составят 5 тыс. рублей, для юрлиц до 700 тыс. рублей.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах, сообщает РИА Новости.

За нарушение закона гражданам грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составит 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 до 700 тыс. рублей.

Аналогичные санкции грозят операторам за выдачу ссылок на запрещенные сайты.

Закон о запрете анонимайзеров действует с 1 ноября 2017 года. Он обязывает анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать доступ к ресурсам, попавшим в «черный список» Роскомнадзора.