Иностранные болельщики начнут въезжать в Россию по FAN-ID

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня разрешен въезд иностранных болельщиков в Россию по Паспорту болельщика FAN-ID, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи.
Для того, чтобы въехать в РФ, зарубежным зрителям помимо Паспорта болельщика необходим документ, удостоверяющий личность.
Паспорт болельщика FAN ID — документ, обязательный для посетителей матчей грядущего мундиаля. Он позволяет безвизовый въезд в Россию и бесплатный проезд на общественном транспорте.
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