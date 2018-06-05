Бизнес-омбудсмен РТ встретился с пострадавшими арендаторами ТЦ «Порт»

Предприниматели просят пропустить инициативную группу через полицейские ограждения внутрь.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов встретился с пострадавшими арендаторами ТЦ «Порт», которые собрались около полицейских ограждений.

«У нас у всех семьи, кредиты, ипотеки – что нам теперь делать?», – спросила одна из женщин.

Разговор проходил на повышенных тонах. Люди требовали, чтобы к ним вышли владельцы ТЦ «Порт».

«Когда нам все скажут?! Через два дня? Когда все растащат, как на „Адмирале“?» – заявила одна из женщин.

«Если вы мне доверяете, я вам отвечу. Пожарные работают сейчас, занимаются тушением», – заверил Тимур Нагуманов.

Однако рассерженные торговцы требовали, чтобы им дали возможность убедиться в том, что пожарные делают все необходимое. Предпринимателей не пускали за полицейские ограждения.

«Возьмите арендаторов, чтобы они все посмотрели. Хотя бы двоих», – предложила одна из женщин.

«Я уточню этот вопрос у руководства МЧС. Все остальные ваши вопросы я записал», – сказал Тимур Нагуманов.

В конце беседы бизнес-омбудсмен отметил, что ситуация очень сложная и многие из предпринимателей находятся в шоковом состоянии.

«У них много вопросов, на которые нет ответов. Товар не застрахован, многие его только завезли. Ситуация очень сложная», – отметил Тимур Нагуманов.

По словам бизнес-омбудсмена, после тушения объект будет передан МВД по РТ и эксперты ведомства займутся его проверкой.