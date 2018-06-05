Бурганов открыл Всероссийскую конференцию по приборостроению в Казани

Министр образования Татарстана отметил, что сейчас максимально важно обеспечивать Россию собственными разработками.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Министр образования РТ Рафис Бурганов выступил на открытии II Всероссийской научно-практической конференции по приборостроению, сообщает пресс-служба Казанского научного центра Российской академии наук.

Глава Министерства образования и науки Татарстана отметил, насколько важным является обеспечение страны своими собственными разработками сейчас, в условиях непростой международной обстановки. Он также уверен, что Всероссийская конференция по приборостроению повлияет на инновационную экономику республики.

На конференции в Казани планируется провести обсуждение тенденций развития отечественного и зарубежного приборостроения, существующего научного задела институтов и производственно-технологической базы предприятий, вопросов взаимодействия институтов и предприятий приборостроительного комплекса. Реальные потребности внутреннего и внешнего рынков по таким направлениям как аналитическое и измерительное оборудование, технологическое оборудование, биологическое и медицинское оборудование, станут предметом особого внимания форума.

Форум «Научное приборостроение — современное состояние и перспективы развития» пройдет с 4 по 7 июня на базе Казанского научного центра Российской академии наук (КазНЦ РАН). Впервые конференция прошла в 2016 году в Москве, на площадке Совета по научному приборостроению, созданного при ФАНО РФ.