Бурганов открыл Всероссийскую конференцию по приборостроению в Казани

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Министр образования РТ Рафис Бурганов выступил на открытии II Всероссийской научно-практической конференции по приборостроению, сообщает пресс-служба Казанского научного центра Российской академии наук.
Глава Министерства образования и науки Татарстана отметил, насколько важным является обеспечение страны своими собственными разработками сейчас, в условиях непростой международной обстановки. Он также уверен, что Всероссийская конференция по приборостроению повлияет на инновационную экономику республики.
На конференции в Казани планируется провести обсуждение тенденций развития отечественного и зарубежного приборостроения, существующего научного задела институтов и производственно-технологической базы предприятий, вопросов взаимодействия институтов и предприятий приборостроительного комплекса. Реальные потребности внутреннего и внешнего рынков по таким направлениям как аналитическое и измерительное оборудование, технологическое оборудование, биологическое и медицинское оборудование, станут предметом особого внимания форума.
Форум «Научное приборостроение — современное состояние и перспективы развития» пройдет с 4 по 7 июня на базе Казанского научного центра Российской академии наук (КазНЦ РАН). Впервые конференция прошла в 2016 году в Москве, на площадке Совета по научному приборостроению, созданного при ФАНО РФ.
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