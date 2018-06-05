В Набережных Челнах суд оправдал мужчину, которого обвиняли в удушении двухлетнего сына

(Набережные Челны, 5 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах суд оправдал мужчину, которого обвиняли удушении двухлетнего сына.
20 февраля около 23 часов в Камский детский медицинский центр попал задыхающийся двухлетний мальчик после того, как его пытался уложить спать пьяный отец.
По первоначальной версии, из-за того, что ребенок долго не успокаивался и не засыпал, мужчина накинулся на него со словами: «Я тебя убью» и начал душить. Выбежавшая из ванной мать остановила разбуянившегося мужа и отобрала ребенка. После чего вызвала «скорую».
Было возбуждено уголовное дело. Отцу мальчика было предъявлено обвинение в покушении на убийство сына, ненадлежащем исполнении своих обязанностей по воспитанию ребенка, а также в грубом нарушении допустимых мер при его воспитании.
Однако во время предварительного следствия мама ребенка сообщила, что оклеветала мужа, потому что была с ним в ссоре. Свои слова она подтвердила и в суде. Кроме того, по заключению судебно-медицинской экспертизы, следы удушения у ребенка обнаружены не были.
В итоге суд оправдал 31-летнего мужчину с формулировкой «за отсутствием события преступления» и оставил за ним право на реабилитацию.
Следующая новость
В Казанском Эрмитаже открылась выставка «Царские дары».
В РТ по итогам пяти месяцев текущего года отмечается рост происшествий по вине водителей автобуса.
Приставы уже более 12 лет помогают социальному приюту в Менделеевске.
В турнире приняли участие более 800 спортсменов из 12 стран мира.
Рустам Минниханов готов принять звание только после завершения работы в качестве Президента РТ.
В УФССП России по РТ подвели итоги акции «Судебные приставы – детям».
Квартиры в 25 татарстанских «долгостроя» приобрели 4 тыс. 167 человек.
В начале года отмечалась острая ситуация с закупочными ценами на молоко.
Средства пойдут на выкуп права требования дольщиков.
Общая площадь земель превышает 240 га.
Профессор Владимир Грачев считает, что в России настал момент, когда в надо сдвинуться с мертвой точки и закрыть мусорные полигоны.
Предприниматели просят пропустить инициативную группу через полицейские ограждения внутрь.
Последние полтора месяца ситуация с закупочными ценами на зерно стабилизируется.
Ситуация имеет место быть, но не так как было преподнесено, отметила Наталья Гречанникова.
В исправительных учреждениях республики функционируют семь мечетей и пять молитвенных комнат для мусульман.
Президент Российской экологической академии считает, что нужно переходить на культурное обращение с отходами и строить мусоросжигательные заводы.