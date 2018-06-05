В Набережных Челнах суд оправдал мужчину, которого обвиняли в удушении двухлетнего сына

Ночью В 20 февраля в КДМЦ попал задыхающийся двухлетний мальчик после того, как его пытался уложить спать пьяный отец.

(Набережные Челны, 5 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах суд оправдал мужчину, которого обвиняли удушении двухлетнего сына.

20 февраля около 23 часов в Камский детский медицинский центр попал задыхающийся двухлетний мальчик после того, как его пытался уложить спать пьяный отец.

По первоначальной версии, из-за того, что ребенок долго не успокаивался и не засыпал, мужчина накинулся на него со словами: «Я тебя убью» и начал душить. Выбежавшая из ванной мать остановила разбуянившегося мужа и отобрала ребенка. После чего вызвала «скорую».

Было возбуждено уголовное дело. Отцу мальчика было предъявлено обвинение в покушении на убийство сына, ненадлежащем исполнении своих обязанностей по воспитанию ребенка, а также в грубом нарушении допустимых мер при его воспитании.

Однако во время предварительного следствия мама ребенка сообщила, что оклеветала мужа, потому что была с ним в ссоре. Свои слова она подтвердила и в суде. Кроме того, по заключению судебно-медицинской экспертизы, следы удушения у ребенка обнаружены не были.

В итоге суд оправдал 31-летнего мужчину с формулировкой «за отсутствием события преступления» и оставил за ним право на реабилитацию.