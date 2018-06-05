В мечети «Тынычлык» стартует цикл уроков от муфтия РТ

Уроки Камиля Самигуллина по сборнику хадисов Абу Ханифы продлятся до окончания священного месяца Рамазан.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Сегодня муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин в мечети «Тынычлык» начинает цикл уроков по сборнику хадисов имама Абу Ханифы. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Планируется, что сегодня глава мусульман Татарстана проведет первое вводное занятие. Уроки продлятся до окончания священного месяца Рамазан.

Сборник хадисов имама Абу Ханифы Ан-Нугмана, по которому будет проведен краткий курс занятий, на днях выпущен в свет издательским домом «Хузур». Муфтий ознакомит слушателей с биографией великого ученого и ответит на вопросы собравшихся.

Посетить уроки муфтия в мечети «Тынычлык» может каждый желающий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Камиль Самигуллин на 10 дней уединится в казанской мечети.

