В мечети «Тынычлык» стартует цикл уроков от муфтия РТ

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Сегодня муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин в мечети «Тынычлык» начинает цикл уроков по сборнику хадисов имама Абу Ханифы. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.
Планируется, что сегодня глава мусульман Татарстана проведет первое вводное занятие. Уроки продлятся до окончания священного месяца Рамазан.
Сборник хадисов имама Абу Ханифы Ан-Нугмана, по которому будет проведен краткий курс занятий, на днях выпущен в свет издательским домом «Хузур». Муфтий ознакомит слушателей с биографией великого ученого и ответит на вопросы собравшихся.
Посетить уроки муфтия в мечети «Тынычлык» может каждый желающий.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Камиль Самигуллин на 10 дней уединится в казанской мечети.
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