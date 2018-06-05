Гузель Яхина представит новый роман и устроит автограф-сессию

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). 8 июня в 17.00 в Большом читальном зале Национальной библиотеки РТ состоится встреча с писательницей Гузель Яхиной, сообщается на сайте библиотеки.
Писательница представит свою новую книгу под названием «Дети мои», которая уже появилась в продаже. В основе сюжета рассказ о поволжских немцах и судьбе немецкой автономии на Волге в 1918 – 1941 годы. В этом романе автор продолжает тему сплетения этносов, культур, народов и людских судеб. В произведении мифические мотивы переплетаются с исторической реальностью.
В рамках творческой встречи Гузель Яхина расскажет о новой книге и ответит на вопросы читателей, а также утроит автограф-сессию для всех желающих.
Гузель Яхина прославилась благодаря роману «Зулейха открывает глаза». Дебютный роман писательницы удостоился престижных премий «Большая книга», «Ясная поляна» и «Книга года».
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