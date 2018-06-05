В России планируют заменить военные кафедры в вузах на учебные центры

Рекомендуем
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Правительство России внесло в Госдуму законопроект о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры. Соответствующий документ размещен на сайте Кабмина РФ.
Законопроект призван повысить эффективность обучения студентов по направлениям военной подготовки, говорится в пояснительной записке к документу.
Военные учебные центры создадут в рамках существующего кадрового заказа. Законопроект не предусматривает увеличения числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.
Проект федерального закона внесен Министерством обороны России.
Правительство рассмотрело и одобрило документ 30 мая.
Следующая новость
В Казанском Эрмитаже открылась выставка «Царские дары».
В РТ по итогам пяти месяцев текущего года отмечается рост происшествий по вине водителей автобуса.
Приставы уже более 12 лет помогают социальному приюту в Менделеевске.
В турнире приняли участие более 800 спортсменов из 12 стран мира.
Рустам Минниханов готов принять звание только после завершения работы в качестве Президента РТ.
В УФССП России по РТ подвели итоги акции «Судебные приставы – детям».
Квартиры в 25 татарстанских «долгостроя» приобрели 4 тыс. 167 человек.
В начале года отмечалась острая ситуация с закупочными ценами на молоко.
Средства пойдут на выкуп права требования дольщиков.
Общая площадь земель превышает 240 га.
Профессор Владимир Грачев считает, что в России настал момент, когда в надо сдвинуться с мертвой точки и закрыть мусорные полигоны.
Предприниматели просят пропустить инициативную группу через полицейские ограждения внутрь.
Последние полтора месяца ситуация с закупочными ценами на зерно стабилизируется.
Ситуация имеет место быть, но не так как было преподнесено, отметила Наталья Гречанникова.
В исправительных учреждениях республики функционируют семь мечетей и пять молитвенных комнат для мусульман.
Президент Российской экологической академии считает, что нужно переходить на культурное обращение с отходами и строить мусоросжигательные заводы.