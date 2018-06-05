В России планируют заменить военные кафедры в вузах на учебные центры

Минобороны РФ внесло в Госдуму законопроект об отмене военных кафедр.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Правительство России внесло в Госдуму законопроект о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры. Соответствующий документ размещен на сайте Кабмина РФ.

Законопроект призван повысить эффективность обучения студентов по направлениям военной подготовки, говорится в пояснительной записке к документу.

Военные учебные центры создадут в рамках существующего кадрового заказа. Законопроект не предусматривает увеличения числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.

Проект федерального закона внесен Министерством обороны России.

Правительство рассмотрело и одобрило документ 30 мая.