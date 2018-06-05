Казанские бойцы привезли золото IX Кубка мира по кикбоксингу World Cup Diamond WAKO 2018

В турнире приняли участие более 800 спортсменов из 12 стран мира.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В период с 30 мая по 4 июня 2018 года в городе Анапа прошел Кубок Мира по кикбоксингу World Cup Diamond 2018.

В престижном турнире приняли участие и представители казанского клуба единоборств «Хан».

Татарстанским спортсменам противостояли бойцы из России, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Австрии, Финляндии, Эстонии, Индии и Ирака.

По итогам Кубка мира в своих весовых категориях 1 место заняли Сулейманов Рустам и Шигин Эдуард. Стоит отметить, что бой Эдуарда проходил в формате гала-финалов, и кроме кубка и медали он был награждён золотым знаком с бриллиантом как лучший боец своей категории.

Также бронзовую медаль турнира завоевал Валишин Марсель.

Мировой кубок «World Cup Diamond WAKO» — турнир класса «А». WAKO, или Всемирная Ассоциация Кикбоксерских организаций, — это единственная признанная Международным Олимпийским комитетом и всем международным спортивным сообществом организация в мире кикбоксинга, которая проводит четыре Мировых Кубка класса «А» в год.

Клуб единоборств «Хан» был открыт около года назад при поддержке АО «Татспиртпром». Здесь особое внимание уделяют работе с воспитанниками детских домов и приютов Казани. Эти ребята с непростой судьбой под руководством опытных тренеров уже не раз занимали призовые места на спортивных турнирах.