Эксперт по экологии: Почти четверть заболеваний связаны с экологической ситуацией

Профессор Владимир Грачев считает, что в России настал момент, когда в надо сдвинуться с мертвой точки и закрыть мусорные полигоны.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Порядка 24 процентов заболеваний связаны с экологической обстановкой. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» сказал президент Российской экологической академии – профессор Владимир Грачев.

«Я сочувствую жителям, которые живут возле полигонов, и больше того, все их протесты абсолютно обоснованы: у полигонов жить невозможно из-за выделений вредных веществ, которые влияют на здоровье. Жить около угольных станций и около полигонов — очень опасно», — считает эксперт по экологии.

По его мнению необходимо закрыть все полигоны и уничтожить наследие, которое от них останется.

«Для отрасли обращения с отходами примером может являться Росатом. Постепенно ликвидируется то наследие, которое было нажито во время гонки вооружений. Наша страна реализовала несколько экологических программ, например, закрыли озеро Карачай — это был открытый источник радиоактивного загрязнения», — привел пример Грачев.