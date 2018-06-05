Эксперт по экологии: Почти четверть заболеваний связаны с экологической ситуацией

Рекомендуем
Фото: Султан Исхаков
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Порядка 24 процентов заболеваний связаны с экологической обстановкой. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» сказал президент Российской экологической академии – профессор Владимир Грачев.
«Я сочувствую жителям, которые живут возле полигонов, и больше того, все их протесты абсолютно обоснованы: у полигонов жить невозможно из-за выделений вредных веществ, которые влияют на здоровье. Жить около угольных станций и около полигонов — очень опасно», — считает эксперт по экологии.
По его мнению необходимо закрыть все полигоны и уничтожить наследие, которое от них останется.
«Для отрасли обращения с отходами примером может являться Росатом. Постепенно ликвидируется то наследие, которое было нажито во время гонки вооружений. Наша страна реализовала несколько экологических программ, например, закрыли озеро Карачай — это был открытый источник радиоактивного загрязнения», — привел пример Грачев.
Следующая новость
В Казанском Эрмитаже открылась выставка «Царские дары».
В РТ по итогам пяти месяцев текущего года отмечается рост происшествий по вине водителей автобуса.
Приставы уже более 12 лет помогают социальному приюту в Менделеевске.
В турнире приняли участие более 800 спортсменов из 12 стран мира.
Рустам Минниханов готов принять звание только после завершения работы в качестве Президента РТ.
В УФССП России по РТ подвели итоги акции «Судебные приставы – детям».
Квартиры в 25 татарстанских «долгостроя» приобрели 4 тыс. 167 человек.
В начале года отмечалась острая ситуация с закупочными ценами на молоко.
Средства пойдут на выкуп права требования дольщиков.
Общая площадь земель превышает 240 га.
Профессор Владимир Грачев считает, что в России настал момент, когда в надо сдвинуться с мертвой точки и закрыть мусорные полигоны.
Предприниматели просят пропустить инициативную группу через полицейские ограждения внутрь.
Последние полтора месяца ситуация с закупочными ценами на зерно стабилизируется.
Ситуация имеет место быть, но не так как было преподнесено, отметила Наталья Гречанникова.
В исправительных учреждениях республики функционируют семь мечетей и пять молитвенных комнат для мусульман.
Президент Российской экологической академии считает, что нужно переходить на культурное обращение с отходами и строить мусоросжигательные заводы.