Эксперт по экологии: Мусорные полигоны — самое опасное, что есть на Земле

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Мусорные полигоны являются самым опасным, что существует сейчас в мире. Такую точку зрения высказал президент Российской экологической академии, профессор Владимир Грачев в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».
«Необходимо заменять вредные источники энергии, опасные для окружающей среды и людей, на экологичные. То же самое я могу сказать и о мусорных полигонах, где скапливаются всевозможные вредные вещества и выделяются свободно в воздух, воду и почву. Это самое опасное, что у нас сейчас есть на планете», — сказал профессор.
Он также привел в пример так называемые мусорные острова в океане — десятки тысяч квадратных километров, занятые мусором, которые плавают в виде островов.
Грачев считает, что нужно переходить на культурное обращение с твердыми коммунальными отходами.
«Конечная остановка в этой схеме — мусоросжигательный завод, который утилизирует остатки того, что нельзя вторично использовать. Из этого получается электроэнергия. Я считаю, что это очень правильное направление, испытанное во всем мире, где работает около полутора тысяч МСЗ. Такие заводы, построенные по современной технологии, мы хотим применить и в России», — сказал он.
Президент Российской экологической академии также напомнил, что МСЗ способен производить энергию из отходов.
«Конечно, МСЗ не могут обеспечить энергией в глобальном масштабе, но, тем не менее, они поставляют электричество в целые города, и это вполне приемлемо. Зачем, спрашивается, сваливать мусор в кучу и потом дышать отравленным воздухом, если можно сжечь его и получить электроэнергию в результате горения. Причем, это дармовой источник. Мы не добываем уголь или газ, а сжигаем то, что нам не нужно, превращая отходы в электроэнергию», — заметил эксперт по экологии.
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