В Елабуге вандалы разукрасили большую фигуру дятла в Гуляй-парке

(Елабуга, 5 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге неизвестные разукрасили фигуру дятла, размещенного при входе в Гуляй-парк. На груди большого дятла на деревянном постаменте черной краской нарисовали непонятные рисунки.
Как сегодня сообщили в исполкоме города, здесь расположены камеры видеонаблюдения, которые помогут выявить вандалов и наказать виновников. Здесь пообещали на днях замазать рисунок. Напомним, Гуляй-парк был построен в прошлом году в рамках федеральной программы поддержки моногородов «Пять шагов благоустройства повседневности». Сегодня территория является одним из любимых мест отдыха горожан.
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