Бизнес-омбудсмен РТ: Разговор с торговцами ТЦ «Порт» состоится после выяснения обстоятельств пожара

Тимур Нугуманов отметил, что сейчас говорить что-либо о возможной помощи торговцам, преждевременно

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей встретится с индивидуальными предпринимателями, чей товар пострадал при пожаре в торговом центре «Порт».

Однако, как отметил бизнес-омбудсмен, встреча пройдет не раньше того момента, как будут установлены все обстоятельств пожара.

На данный момент Тимур Нагуманов отказался комментировать вопрос о возможном оказании помощи бизнесменам, отметив при этом, что этот вопрос будет поднят после встречи с пострадавшими и после выяснения всех подробностей и ущерба от пожара.