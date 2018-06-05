Эксперт по экологии: Загрязнению планеты уделяется меньше внимания, чем глобальному потеплению

Президент Российской экологической академии уверен, что загрязнение планеты отходами — это главная экологическая проблема современности.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Загрязнению планеты уделяется в разы меньше внимания, чем проблеме глобального потепления. Такое мнение в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» высказал президент Российской экологической академии, профессор Владимир Грачев.

Он перечислил три главные проблемы, которыми занимается Центр глобальной экологии МГУ им. М. В. Ломоносова: глобальное изменение климата, истощение материальных ресурсов и глобальное загрязнение планеты.

«Вдумайтесь в цифры: каждый день человечество производит один миллиард тонн отходов. То есть общегодовое образование отходов за год составляет около 360 миллиардов тонн», — сказал Грачев.

Он считает, что значение этих проблем будет расти, а главная из них — загрязнение планеты отходами.

«Если по вопросу глобального потепления ежегодно собираются конгрессы по 25 тысяч участников, то глобальному загрязнению планеты уделяется гораздо меньше внимания», — с сожалением сказал президент Российской экологической академии.