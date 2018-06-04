Новую внешность Паулины Андреевой обсуждают в Сети

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). 29-летняя актриса Паулина Андреева появилась на «Кинотавре» в Сочи в компании своего избранника Федора Бондарчука. Поклонники не сразу узнали девушку с новой стрижкой.
Паулина отрезала свои локоны и подстриглась под каре. Мнение общественности кардинально разделилось. Некоторые сочли, что новый образ состарил девушку, другие же отметили, что Паулина теперь выглядит как «девочка».
Федор Бондарчук тоже заметно постройнел и выглядит теперь на 20 лет моложе. Судя по выражению его лица, стрижкой Паулины он вполне доволен.
«Не идет ей эта стрижка, взрослит она ее что ли...», «На Грановскую похожа», «Она там не спарилась в Сочи в таком прикиде?», «Очень идет Паулине улыбка», «Очень даже идет прическа!!!! Люди от зависти что угодно говорят... еще красоту ничем не испортить!!», «Федор все молодится))))) такой худенький... Модненький.... "Молоденький"», – прокомментировали снимок фанаты (орфография и пунктуация соблюдены – прим. Т-и).
Ранее сообщалось, что Федор Бондарчук и его жена Светлана Бондарчук до сих пор не оформили развод из-за возникших сложностей с разделом имущества. Однако это не мешает обоим супругам поддерживать хорошие отношения и наслаждаться личной жизнью.
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