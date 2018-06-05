Федор Кудряшов: У легионеров «Рубина» не было желания биться за команду

Защитник казанского «Рубина» назвал причины неудачного сезона команды.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Футболист казанского «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов заявил, что у некоторых легионеров команды по ходу сезона не было желания биться на поле. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Кудряшов подчеркнул, что при переезде в Казань не ожидал такого сложного сезона. «Хочется бороться за высокие места, но это возможно, только когда в команде существует единение. Не буду скрывать: в отдельных моментах было видно, что некоторые легионеры не испытывают большого желания биться за команду и партнеров. Это видно по тренировкам. Ты знаешь, как может играть этот футболист. А на деле видишь совсем иное. Не то чтобы руки опускались, но разочарование присутствовало. Чувствовал обиду: ты борешься, а кто-то относится с прохладой. В такой ситуации трудно замахиваться на что-то серьезное. На поле мы как будто выходили вдесятером или вдевятером.К счастью, равнодушных в „Рубине“ больше не осталось. Может не задаться игра, но безразличных нет. Думаю, тренеры и руководство делают так, чтобы все проблемы ушли, и на будущий год „Рубин“ боролся за еврокубковую зону и был претендентом на чемпионство. Хочется продолжить славные традиции», — отметил футболист.