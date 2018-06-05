ДУМ РТ организовал ифтар для осужденных Татарстана

В исправительных учреждениях республики функционируют семь мечетей и пять молитвенных комнат для мусульман.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Духовное управление мусульман Татарстана обеспечило исправительные колонии республики продуктами для ифтара. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

В священный месяц Рамадан ДУМ РТ по согласованию с УФСИН республики привезли в исправительные учреждения продукты, разрешенные для ифтара. Это мясо, финики, овощи, рис, а также кондитерские изделия и чай. Кроме этого, представители духовенства навещают заключенных, читают молитвы и проводят ифтар.

Четвертого июня колонию-поселение № 17 в селе Дигитли Мамадышского района посетили имам-мухтасиб Ильгам Миннегалиев и имам-хатыйб Нурислам Газизов. Вместе с осужденными они приняли участие в коллективной вечерней молитве, после которой был организован ифтар.

В исправительных учреждениях республики функционируют семь мечетей и пять молитвенных комнат для мусульман. Мусульманская община исправительных учреждений насчитывает порядка 500 человек. Для верующих организовываются основные мусульманские праздники, такие как Курбан-байрам и Ураза-байрам.