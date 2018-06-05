Вышел официальный трейлер анимационной ленты «Ральф против Интернета»

В основе сюжета главные герои мультфильма – Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять Интернет.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). На официальном Youtube-канале кинокомпании Disney Россия опубликован трейлер мультипликационного фильма «Ральф против Интернета».

В основе сюжета главные герои мультфильма – Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять Интернет.



Впервые в одной ленте появятся персонажи из проектов всех основных брендов компании Walt Disney Pictures: Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel и Lucasfilm. В мультфильме присутствуют отсылки к «Звездным войнам», «Маппетам», а также на экране появляется Железный человек. Лента будет насыщена юмором.



Режиссерами анимационной ленты выступили Фил Джонстон и Рич Мур.



Премьера мультфильма в России запланирована на 22 ноября. Мультфильм предназначен для детей от шести лет.



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