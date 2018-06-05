Экологи не выявили превышения уровня вредных веществ в воздухе из-за пожара в казанском ТЦ «Порт»

Пробы воздуха были отобраны сотрудниками Минэкологии РТ в 11 часов в жилой застройке близ горящего торгового центра.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Концентрация вредных веществ в воздухе из-за пожара в казанском ТЦ «Порт» не превышает норму. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сотрудник Центральной специализированной инспекции аналитического контроля (ЦСИАК) Министерства экологии и природных ресурсов РТ Артур Вильданов.

«Состояние атмосферного воздуха находится в пределах допустимых концентраций. Никаких превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Мы также провели анализ на содержание продуктов горения, тоже никаких превышений выявлено не было», — отметил Вильданов.

По его словам, исследование атмосферного воздуха было проведено в 11 часов. Пробы воздуха были взяты в зоне жилой застройки.

«Мы отбирали воздух именно в зоне влияния на жилую зону, где живут люди. Это примерно на расстоянии 300 м от торгового центра „Порт“», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в торговом центре «Порт» утром вспыхнул пожар. Площадь пожара в ТЦ «Порт» в течение дня увеличилась в десять раз – с 20 до 200 квадратных метров.

На месте ЧП работают свыше 300 сотрудников личного состава Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Коммунальными службами производится оперативный подвоз воды к ТЦ. Из здания были эвакуированы 20 человек охраны и персонала. Пострадавших нет.