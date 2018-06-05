В день Сабантуя-2018 в Казани ограничат транспортное движение

Движение будет ограничено с шести часов утра до пяти часов дня.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). 23 июня, в день празднования татарского праздника Сабантуй, ограничат автомобильное движение на участках дорог, ведущих в направлении основного майдана — Березовой рощи в Приволжском районе. Об этом сообщается на официальном портале KZN.RU.

Будут ограничены парковка и автомобильное движение по дороге, которая ведет от Оренбургского тракта и от Фермского шоссе к площадке праздника в Березовой роще.

Движение будет ограничено с шести часов утра до пяти часов дня.