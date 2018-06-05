В Сети появился первый трейлер фильма «Бамблби»

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). На Youtube-канале кинокомпании Paramount Pictures вышел первый трейлер спин-оффа «Трансформеров» - «Бамблби».
Действие «Бамблби» происходит в 80-х годах прошлого века. В основе сюжета рассказывается о роботе-трансформере, которого на свалке находит девочка-подросток. Это первый проект «Трансформеров», снятый не режиссером Майклом Бэем. Режиссером франшизы выступил Трэвис Найт.
В ленте снялись Хейли Стайнфелд, Памела Адлон, Джон Сина, Кеннет Чои, Рэйчел Кроу, Хорхе Лендеборг мл. и другие.
Мировая премьера фильма запланирована на 20 декабря.
Ранее сообщалось, что Paramount отказалась от съемок седьмой части «Трансформеров».
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