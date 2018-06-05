Татарстан от реализации зерна урожая 2017 года получил на 3 млрд рублей меньше

Последние полтора месяца ситуация с закупочными ценами на зерно стабилизируется.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан от реализации зерна урожая 2017 года по низким ценам получил денежной выручки на 3 млрд рублей меньше. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов.

«По зерну урон компенсировать мы не смогли и не можем. Надеемся, что процесс нормализации рынка зерна, который наблюдается последние месяц – полтора проведет к более оптимальным закупочным ценам на урожай 2018 года», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.