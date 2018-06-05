Bloomberg назвал самого богатого россиянина

Рейтинг самых богатых людей в России возглавил глава НЛМК Владимир Лисин.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин стал самым богатым человеком в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Bloomberg.

С начала года состояние Лисина увеличилось на 2,17 млрд долларов, до 20,19 млрд долларов.

Бенефициар НЛМК возглавил рейтинг самых богатых россиян после того, как акции его компании подорожали на 3,5 процента.

Лисин обогнал основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, который удерживал лидерство на протяжении 267 дней. Состояние Мордашова агентство оценило в 20,18 млрд долларов. С начала года оно выросло на 506 млн долларов.