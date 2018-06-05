Bloomberg назвал самого богатого россиянина

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин стал самым богатым человеком в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Bloomberg.
С начала года состояние Лисина увеличилось на 2,17 млрд долларов, до 20,19 млрд долларов.
Бенефициар НЛМК возглавил рейтинг самых богатых россиян после того, как акции его компании подорожали на 3,5 процента.
Лисин обогнал основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, который удерживал лидерство на протяжении 267 дней. Состояние Мордашова агентство оценило в 20,18 млрд долларов. С начала года оно выросло на 506 млн долларов.
Следующая новость
В исправительных учреждениях республики функционируют семь мечетей и пять молитвенных комнат для мусульман.
Президент Российской экологической академии считает, что нужно переходить на культурное обращение с отходами и строить мусоросжигательные заводы.
В тушении пожара участвовали более 300 сотрудников Казанского пожарно-спасательного гарнизона.
Документальная кинолента «Дело Собчака» выйдет в российский прокат 12 июня.
Президент Российской экологической академии уверен, что загрязнение планеты отходами — это главная экологическая проблема современности.
Угроза обрушения кострукций торгового центра снята.
Тимур Нугуманов отметил, что сейчас говорить что-либо о возможной помощи торговцам, преждевременно
После установки новых приборов число стационарных камер в республике увеличится до 904.
Депутаты ГС РТ рейтинговым голосованием из трех представленных кандидатов выберут двух новых членов Общественной палаты республики.
Нарушения противопожарной безопасности были обнаружены в трех зданиях торгового центра «Порт».
Комитет ГС РТ по законности и правопорядку положительно оценил работу УГИБДД МВД по РТ в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения.
Пробы воздуха были отобраны сотрудниками Минэкологии РТ в 11 часов в жилой застройке близ горящего торгового центра.
Надеемся, что к началу уборочной кампании товарный рынок зерна будет более благоприятен, чем в прошлом году, отметил глава Минсельхозпрода РТ.
Для проведения посевной кампании банки предоставили более 11 млрд рублей льготных кредитов.
Движение будет ограничено с шести часов утра до пяти часов дня.
Министр экологии и природных ресурсов РТ отметил труд экологов и ветеранов отрасли.
Глава строительной компании «ФОН» задолжал кредиторам 830 млн рублей.
Отдел надзорной деятельности по Приволжскому району Казани по факту пожара в ТЦ «Порт» возбудил уголовное дело.