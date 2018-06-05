Татарстан за четыре месяца от реализации молока недополучил 2 млрд рублей выручки

Рекомендуем
(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). За прошедшие четыре месяца Татарстан от реализации молока получил на 2 млрд рублей выручки меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом молока было реализовано на 3 процента больше. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов.
Спикер отметил, что из-за низких закупочных цен на молоко «были переживания по сохранению дойного стада в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах».
«С начала года количество дойного стада не сократили ни сельхозпредприятия, ни личные подсобные хозяйства. Конечно, помогла отдельная республиканская поддержка. Я имею в виду выделение личным подсобным хозяйствам 3 – 4 тыс. рублей за дойную корову. Продолжаем субсидировать по три рубля из бюджета республики каждый литр реализованного молока. На сегодня разница в цене к аналогичному периоду прошлого года составляет около 3 рублей 16 копеек за литр молока. Считаем, что мы тремя рублями субсидий эту разницу компенсируем», – подчеркнул вице-премьер.
По его словам, наиболее острой ситуация с закупочными ценами была в начале года, особенно в феврале и марте. «Разница по закупочным ценам доходила до более 5 рублей, по отдельным хозяйствам – до 8 рублей», – заключил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.
В Казанском Эрмитаже открылась выставка «Царские дары».
В РТ по итогам пяти месяцев текущего года отмечается рост происшествий по вине водителей автобуса.
Приставы уже более 12 лет помогают социальному приюту в Менделеевске.
В турнире приняли участие более 800 спортсменов из 12 стран мира.
Рустам Минниханов готов принять звание только после завершения работы в качестве Президента РТ.
В УФССП России по РТ подвели итоги акции «Судебные приставы – детям».
Квартиры в 25 татарстанских «долгостроя» приобрели 4 тыс. 167 человек.
В начале года отмечалась острая ситуация с закупочными ценами на молоко.
Средства пойдут на выкуп права требования дольщиков.
Общая площадь земель превышает 240 га.
Профессор Владимир Грачев считает, что в России настал момент, когда в надо сдвинуться с мертвой точки и закрыть мусорные полигоны.
Предприниматели просят пропустить инициативную группу через полицейские ограждения внутрь.
Последние полтора месяца ситуация с закупочными ценами на зерно стабилизируется.
Ситуация имеет место быть, но не так как было преподнесено, отметила Наталья Гречанникова.
В исправительных учреждениях республики функционируют семь мечетей и пять молитвенных комнат для мусульман.
Президент Российской экологической академии считает, что нужно переходить на культурное обращение с отходами и строить мусоросжигательные заводы.