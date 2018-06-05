На дорогах Татарстана в 2018 году появятся еще 100 камер фиксации нарушений

После установки новых приборов число стационарных камер в республике увеличится до 904.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане в 2018 году планируется дополнительно установить 100 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовете РТ по законности и правопорядку сообщил заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов.

В настоящее время на дорогах используются 1013 приборов фото - и видеофиксации, из них – 804 стационарных, 175 передвижных, 34 мобильных. «На территории Республики Татарстан успешно проводятся мероприятия по развитию систем фото - и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения», – сказал он.

Александ Разумнов также сообщил депутатам о том, что в этом году в республике планируют создать систему обеспечения непрерывного контроля за движением транспортных средств на трех автодорогах федерального значения (Москва –Уфа, Казань – Оренбург, Казань –Ульяновск), проходящих по территории Республики Татарстан.