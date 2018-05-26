Борющаяся с наркозависимостью Дана Борисова увезла дочь за границу

«Мы вас любим, и мы – самые счастливые», – сообщила поклонникам Борисова.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Телеведущая Дана Борисова увезла 10-летнюю Полину на Крит. О своем путешествии теледива рассказывает в «Сториз».



«Мы вас любим, и мы – самые счастливые», – сообщила поклонникам Борисова. Полина также общается с подписчиками знаменитой мамы. Девочка рассказала, что они лакомятся всеми видами мороженого и отлично проводят время.



13 июня российской телеведущей исполнится 42 года. Ранее Дана Борисова призналась, что уже в течение года борется с наркозависимостью и пытается вернуть дочь Полину. Блондинка перестала употреблять алкоголь и запрещенные вещества. По ее словам, она даже не пьет кофе.



В прошлом году Дана Борисова сама отдала ребенка отцу, когда призналась в злоупотреблении запрещенных препаратов. Ей казалось, что Полине будет лучше с отцом, пока она не избавится от зависимости. С момента признания прошел год, и Борисова стала чаще видеться с дочерью.



В прошлом году Дана Борисова заявила, что при поддержке своего коллеги Андрея Малахова откроет центр реабилитации наркозависимых людей.