Совет по предпринимательству начал исследование бизнес-климата в РТ

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Совет по предпринимательству при Президенте РТ начал второе исследование делового климата во всех районах республики, сообщает пресс-служба организации.
Исследование проходит через телефонный обзвон предпринимателей и интернет-анкетирование. В 2018 году впервые внедрен новый канал проведения опроса через мобильное приложение госуслуг в Татарстане.
За неделю опрос прошли уже более 3 тыс. татарстанских предпринимателей.
Исследование бизнес-климата в республике проходит регулярно по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.
По итогам анализа Совет по предпринимательству намерен выработать новые инструменты для улучшения деловой среды в Татарстане и определить индекс деловой активности в районах республики, а также выявить ключевые административные барьеры, препятствующие развитию бизнеса.
«Подход, при котором мы оцениваем деловой климат, спрашивая об этом напрямую у предпринимателей, остается новым для Татарстана. Важно, что он позволяет нам получить полную картину о состоянии бизнес-среды во всех районах республики», — отметил бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов.
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