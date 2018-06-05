Совет по предпринимательству начал исследование бизнес-климата в РТ

В опросе уже приняли участие более 3000 татарстанских предпринимателей.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Совет по предпринимательству при Президенте РТ начал второе исследование делового климата во всех районах республики, сообщает пресс-служба организации.

Исследование проходит через телефонный обзвон предпринимателей и интернет-анкетирование. В 2018 году впервые внедрен новый канал проведения опроса через мобильное приложение госуслуг в Татарстане.

За неделю опрос прошли уже более 3 тыс. татарстанских предпринимателей.

Исследование бизнес-климата в республике проходит регулярно по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.

По итогам анализа Совет по предпринимательству намерен выработать новые инструменты для улучшения деловой среды в Татарстане и определить индекс деловой активности в районах республики, а также выявить ключевые административные барьеры, препятствующие развитию бизнеса.

«Подход, при котором мы оцениваем деловой климат, спрашивая об этом напрямую у предпринимателей, остается новым для Татарстана. Важно, что он позволяет нам получить полную картину о состоянии бизнес-среды во всех районах республики», — отметил бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов.