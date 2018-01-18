Заместитель главного пристава Татарстана проведет прием в Лаишево

Жители города смогут задать интересующие их вопросы замруководителя УФССП по РТ.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Прием граждан в Лаишево проведет заместитель руководителя УФССП по Республике Татарстан Эльвира Лабашова, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова

Пристав ответит на все интересующие вопросы жителей 6 июня с 10.00 до 12.00 в Лаишевском районном отделе судебных приставов.

Записаться на встречу можно по телефону 8 (986) 720-47-72.

При себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.