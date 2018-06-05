В РТ по итогам пяти месяцев 2018 года наблюдается снижение количества ДТП

Комитет ГС РТ по законности и правопорядку положительно оценил работу УГИБДД МВД по РТ в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане по итогам пяти месяцев 2018 года наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовете РТ по законности и правопорядку сообщил заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов.

Он рассказал депутатам о реализации законодательства о безопасности дорожного движения в Республике Татарстан. Разумнов отметил, что в республике реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения Правил дорожного движения правил, нормативов и стандартов при содержании дорог и дорожных сооружений; усиление профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и др. Благодаря совместным усилиям, подчеркнул докладчик, в 2017 году достигнуто снижение количества погибших в ДТП.

«По итогам 5 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также наблюдается снижение всех трех показателей аварийности, а именно – количество ДТП на 68 фактов, число погибших на 23 человека, число раненых на 100 человек», – проинформировал парламентариев заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ.

Комитет ГС РТ по законности и правопорядку положительно оценил работу УГИБДД МВД по РТ в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. При этом комитет рекомендовал Госавтоинспекции продолжить работу в этом направлении, активизировать ее. Так, заместитель председателя парламентского комитета Рафил Нугуманов считает необходимым больше внимания уделить работе с водителями, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Усилить работу необходимо и в части контроля скоростного режима автобусов.

