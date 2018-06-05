На Сабантуе-2018 в Ташкенте выберут «Татар кызы» и «Татар егете»

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В рамках ежегодного татаро-башкирского праздника Сабантуй-2018 в Ташкенте пройдет конкурс «Татар кызы и татар егете», сообщает Татарский общественный культурно-просветительный центр (ТОКПЦ) Ташкента.
В конкурсе национального костюма и головного убора могут принять участие девочки и мальчики в возрасте от 3 до 15 лет, а также девушки и парни в возрасте от 16 до 35 лет.
Конкурс проходит с 4 по 10 июня текущего года.
Для участия нужно опубликовать фотографию в национальном костюме или головном уборе в группе ТОКПЦ Ташкента в Facebook https://www.facebook.com/groups/tatarlar.uz/. Победителем станет конкурсант, набравший больше всего лайков под фотографией.
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