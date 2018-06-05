Леонтьев рассказал правду о самочувствии после отмены концерта

Валерий Леонтьев отменил концерт в Туле из-за плохого самочувствия.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Народный певец России Валерий Леонтьев прокомментировал свое самочувствие после отмены концерта в Туле.

В своем Instagram`e 69-летний исполнитель сообщил, что это был «разовый случай».



«Не переживайте, сегодняшняя отмена концерта в Туле – разовый случай. Давление, действительно, было высоким и медики настояли на отмене. Все мы – люди, и я – не исключение, случается и так», – написал артист.



Поклонники поддержали певца и пожелали ему беречь себя.



«Лучше отменить один раз, чем навсегда! Скорейшего выздоровления вам!», «Еще бы организму надо отдыхать!! Единственный артист, который много лет такие шоу на полную выкладку здоровья «пашет»!!!», «Храни Вас Бог!!!!!», «Валерий Яковлевич, мы все желаем вам здоровья, поправляйтесь, берегите себя», – написали фолловеры в Сети (пунктуация авторов соблюдена – прим. Т-и).



Накануне Леонтьев отменил концерт в Туле по рекомендации врачей. В ряде СМИ сообщалось, что исполнителю вызвали «скорую», однако позже пресс-секретарь артиста – Татьяна Федоткина опровергла эту информацию. Представитель Леонтьева добавила, что концерт в Туле перенесен на 30 сентября, до этого пройдут гастроли в Крыму и на Кавказе.