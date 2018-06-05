На День России между Казанью и Москвой пустят дополнительные поезда

Из столицы РТ назначены дополнительные поезда в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Саранск.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Казань и Москву свяжут дополнительные поезда, которые пустят на июньские праздники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Дополнительные рейсы назначены на периоды с 7 по 10 июня, а также с 12 по 14 июня.

Так, например, стоимость билета в плацкарт из Казани до Москвы 9 июня начинается от 1761 рубля, а вернуться из российской столицы в Казань 12 июня можно по такой же цене.

Также из столицы Татарстана будут курсировать дополнительные поезда в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Саранск.