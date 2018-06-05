В Набережных Челнах в 2018 году приобретут 800 видеокамер

Камеры видеонаблюдения устанавливаются в рамках программы «Безопасный город».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В 2018 году в Набережных Челнах согласно программе «Безопасный город» планируют закупить 800 камер видеонаблюдения, пишут «Челнинские известия».

По словам руководителя дирекции содержания городской инфраструктуры Ильнара Мингазова, программа реализуется с 2015 года, количество установленной видеотехники за этот промежуток времени составляет 1700 единиц.

За 2018 год в городе установлено 200 видеокамер, заказ на приобретение следующих 220 единиц размещен на сайте государственных закупок.

«Адреса установки согласовываются с УМВД, выбираются наиболее криминогенные территории и места массового пребывания жителей», — отметил специалист.